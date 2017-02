Macau e Guangdong reforçam cooperação com vista a participar na iniciativa “Uma faixa, Uma rota”

Macau e Guangdong vão tomar as medidas necessárias para integrar, na iniciativa do governo central da China “Uma faixa, Uma rota”, as políticas de desenvolvimento de ambas as regiões nomeadamente transformar Macau num centro de turismo internacional e numa plataforma económica.

A decisão foi tomada durante a visita do Chefe do Executivo de Macau, Chui Sai On, a Cantão no passado dia 24, e dos encontros que manteve com o governador da província de Guangdong, Ma Xingrui, e com o secretário do comité provincial do Partido Comunista Chinês da província, Hu Chunhua.

Uma nota oficial refere que os dois governos acordaram em impulsionar a participação das duas partes na “Uma faixa, Uma rota” através de uma maior coordenação entre o Gabinete do Chefe do Executivo de Macau e o Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau da Província de Guangdong.

Ficou ainda acordado que Macau e Guangdong vão reforçar as relações nos domínios do comércio e investimento aproveitando Macau como plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa e os países do Sudeste Asiático.

Os dois governos continuarão a divulgar no estrangeiro as vantagens de ambas as regiões participarem conjuntamente em convenções e exposições, a fim de promover o investimento e a cooperação bilateral das duas regiões com outros países e a trabalhar para a criação da Região do Grande Golfo de Guangdong, Hong Kong e Macau.

Macau e Guangdong concordaram ainda que a promoção do turismo e da medicina tradicional chinesa são aspectos importantes a desenvolver junto das associações de chineses ultramarinos e dos países de língua portuguesa de modo a serem integrados na iniciativa “uma Faixa, Uma Rota”.

Finalmente os dois governos afirmaram estar determinados a reforçar as relações entre as populações das duas regiões com destaque para os jovens no sentido de serem criadas condições para que possam criar os seus próprios negócios e desenvolvê-los.

Antes de visitar Cantão, o Chefe do Executivo de Macau esteve em Fuzhou, capital da província de Fujian, com a mesma agenda de trabalhos: desenvolver e reforçar a cooperação entre as duas regiões tendo como objectivo participarem na estratégia chinesa de “Uma faixa, Uma rota”. (Macauhub)

