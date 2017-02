Macau recebe 2,87 milhões de visitantes em Janeiro

O número de visitantes entrados em Macau em Janeiro de 2017 cresceu 17,6% em termos anuais e 2,2% em termos mensais para 2,87 milhões devido ao facto de celebração do Ano Novo Lunar ter ocorrido no primeiro mês do ano contra Fevereiro em 2015, informaram os Serviços de Estatística e Censos.

Os visitantes permaneceram no território por um período médio de 1,1 dias, menos 0,1 dias face ao mês homólogo do ano anterior.

Da China continental entraram em Macau em Janeiro 1,99 milhões de pessoas ou 69% do total, número que representa um aumento de 20,4% em termos homólogos.

Os visitantes chineses eram provenientes, essencialmente, da província de Guangdong (991,2 mil) e da província de Hunan (70,7 mil).

O número de visitantes da Coreia do Sul (81,4 mil) e de Hong Kong (527,2 mil) aumentaram ambos 17,6%, em termos anuais, ao passo que o número de visitantes de Taiwan (84,2 mil) diminuiu 2,0%. (Macauhub)

Compartilhe esta notícia:











Notícias relacionadas: