Grupo sul-africano Distell inicia produção de bebidas em Angola

O grupo sul-africano Distell (https://www.distell.co.za/home/) iniciou a produção de bebidas em lata em Angola, disse o presidente executivo do grupo em declarações à agência financeira Reuters.

Angola representava para o grupo o principal mercado de exportação em África mas as vendas caíram abruptamente na sequência da queda dos preços do petróleo, principal produto de exportação de Angola, que tiveram como consequência a redução da quantidade de moeda estrangeira disponível.

“Iniciámos a produção de bebidas enlatadas em Angola e vamos continuar a investir para que antes do final do ano a produção seja alargada a bebidas engarrafadas”, disse Richard Rushton, presidente do grupo cujos produtos mais conhecidos são o licor Amarula e a cidra Savanna.

O grupo investiu 20 milhões de dólares na construção da fábrica, que numa fase inicial irá produzir 10 milhões de litros por ano, sendo que as receitas em kwanzas serão utilizadas para expandir a produção para bebidas engarrafadas e substituir gradualmente as exportações para aquele mercado.

Até à construção da fábrica, o grupo, que produz e comercializa vinho, aguardente, cidra e outras bebidas alcoólicas, abastecia o mercado angolano com mercadoria produzida na África do Sul. (Macauhub)

Compartilhe esta notícia:











Notícias relacionadas: