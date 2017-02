Moçambique pede empréstimo na China para construir aeroporto em Gaza

O governo de Moçambique aguarda que o Banco de Exportações e Importações da China aprove um empréstimo de 60 milhões de dólares para dar início à construção do aeroporto de Chongoene, na província de Gaza, anunciou recentemente o ministro dos Transportes e Comunicações, citado pela imprensa local.

O ministro Carlos Mesquita, que visitou o local onde o aeroporto será construído, disse ter sido já feito o estudo de viabilidade bem como o de impacto ambiental, aguardando o governo apenas que o empréstimo seja aprovado para que se possa dar início à construção da infra-estrutura num terreno com uma área aproximada de quatro mil hectares.

Carlos Mesquita adiantou que a zona de implantação do aeroporto tem poucas famílias – “que serão realojadas em outros locais” – havendo, isso sim, elevado número de campas que irão ser trasladadas, um processo de contará com o apoio das respectivas famílias e das autoridades tradicionais locais.

“O aeroporto é uma necessidade e um sonho para Gaza que esperamos venha dinamizar o turismo da província”, disse o ministro.

Mesquita salientou o facto de haver planos para a construção de uma barragem no rio Limpopo, no distrito de Mapai, bem como de um projecto de exploração de areias pesadas em Chibuto “sendo para todas estas actividades necessário a existência de um aeroporto para facilitar a mobilidade das pessoas que estarão envolvidas nesses projectos.”

O distrito de Chongoene, de criação recente, dispõe da primeira instituição do ensino superior a ser implantada em Gaza, a Universidade Pedagógica, além de uma das mais apetecidas praias de Moçambique que ostenta o nome da capital do distrito do Xai-Xai. (Macauhub)

