Macau e Fujian participam na iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”

O Chefe do Executivo de Macau e o governador da província de Fujian afirmaram quarta-feira pretender participar em conjunto na iniciativa nacional “Uma Faixa, Uma Rota” e manifestaram confiança no aprofundamento da cooperação bilateral, informou o Gabinete de Comunicação Social do governo de Macau.

As delegações dos governos de Macau e de Fujian, chefiadas por Chui Sai On e por Yu Weiguo, respectivamente, aproveitaram ainda a reunião para a troca de impressões em várias áreas, nomeadamente no comércio e no investimento, indústrias com maior competitividade e intercâmbio entre as populações.

As partes sublinharam a importância do encontro na tradição de reforçar a amizade e cooperação de Fujian e Macau, bem como do aproveitamento das vantagens geográficas e relações humanas e culturais, a fim de alcançar consenso e unir forças, no sentido de coordenar com a iniciativa nacional de “Uma Faixa, Uma Rota.”

A província de Fujian faz parte da região núcleo da Rota Marítima de Seda do século XXI e Macau possui vantagens próprias “pelo que os dois territórios têm o bom alicerce da cooperação e grande potencial na participação conjunta na iniciativa de ‘Uma Faixa, Uma Rota”, de acordo com a nota divulgada.

Os dois territórios irão reforçar, através da complementaridade de vantagens, a cooperação oficial e o intercâmbio entre populações, com o objectivo de transformar Macau em “Um centro e uma plataforma” e modernizar Fujian com mecanismos eficientes, indústrias de qualidade e com um melhor ambiente ecológico, além de participarem e apoiarem, em conjunto, a concretização da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota.”

No mesmo encontro foi mencionado o facto de Macau estar a desempenhar as funções de plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa, aproveitando as políticas de apoio do governo central, no sentido de impulsionar a cooperação entre Fujian e os países participantes na mesma iniciativa, especialmente os de língua portuguesa e os do Sudeste Asiático.

Além disso, Macau irá reforçar a integração dos elementos da mesma iniciativa nos grandes eventos locais de convenções e exposições, que poderão servir à província e assim contribuir como oportunidades de partilha de conhecimentos e de desenvolvimento.

Macau poderá igualmente vir a analisar, em conjunto com Fujian, o reforço da cooperação turística entre os dois territórios, no sentido de se conseguir mais e melhores elementos turísticos, no âmbito de “Uma Faixa, Uma Rota” e acelerar o desenvolvimento nos mercados mundiais desta iniciativa.

A delegação de Macau mantém hoje reuniões em Cantão com o mesmo objectivo.

À partida de Macau, o Chefe do Executivo, Chui Sai On, disse que os encontros destinam-se a estudar uma programação conjunta trilateral tendo como foco, entre outros, o comércio, o investimento e o intercâmbio de profissionais. (Macauhub)

