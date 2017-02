Economia de Macau regista dois trimestres consecutivos de crescimento

A economia de Macau registou um crescimento real de 7,0% no último trimestre de 2016, assinalando dois trimestres consecutivos de aumento do Produto Interno Bruto (PIB), disse quarta-feira em Macau o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong Vai Tac.

O secretário, ao usar da palavra no decurso de um encontro promovido pela Câmara de Comércio de Macau, disse que o PIB de Macau registou uma contracção de 2,1% em 2016, valor que compara com a queda abrupta de 21,5% contabilizada em 2015.

Lionel Leong informou ainda que a economia de Macau cresceu 4,4% no terceiro trimestre de 2016, número que é uma revisão em alta à taxa de 4,0% divulgada anteriormente pela Direcção de Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

A DSEC divulga sexta-feira, 24 de Fevereiro, os dados relativos à evolução do Produto Interno Bruto no quarto trimestre e em 2016.

O crescimento do PIB nos três primeiros trimestre de 2016 foi de -7,1%, -7,0% (depois de revisão) e 4,0%, respectivamente.

Na mesma ocasião, a DSEC divulgou ter revisto os valores do crescimento económico dos anos de 2014 e 2015, com as anteriores quedas (-0,9% e -20,3%) a terem passado para -1,2% e -21,5%, respectivamente.

No mesmo encontro, Lionel Leong apelou aos empresários presentes para que ajudem a promover a diversificação económica de Macau, desde há muito concentrada na indústria dos jogos de fortuna e azar. (Macauhub)

Compartilhe esta notícia:











Notícias relacionadas: