China foi em 2016 o maior mercado externo da portuguesa Unicer

A China substituiu Angola como o principal mercado externo da empresa Unicer Bebidas de Portugal em 2016, disse o presidente executivo da empresa em declarações ao jornal português Público.

Depois de 2014 a Unicer ter colocado em Angola produtos no valor de 60 milhões de euros, esse mercado caiu para “um valor residual” em 2016, ano em que a China ocupou o primeiro lugar na lista das vendas da empresa ao exterior.

Rui Ferreira disse que com o Brasil (“uma aposta que não correu bem”) e Angola fora do baralho, as exportações para outros destinos cresceram 20%, principalmente à custa de África (mais 6%) e da Ásia, onde as vendas (que não quantificou) triplicaram.

Os resultados de 2016 da empresa que começa a comemorar os 90 anos da sua maior marca, a Super Bock, registam uma queda de 1% nas vendas globais (451 milhões de euros), um aumento de 3% no EBITDA (resultado antes de impostos e amortizações) e uma forte subida nos resultados líquidos, de 26 para 38 milhões de euros.

O presidente executivo da Unicer disse que a empresa ainda não abandonou a ideia de construir uma fábrica para a produção de cerveja em Angola, “um projecto que existe há 10 anos”, depois de até ao ano passado aquele mercado ter sido um dos principais sustentáculos do crescimento da empresa.

Mas a principal mola dos resultados da Unicer foi o mercado interno, que responde por três quartos dos 451 milhões de euros facturados, em resultado da recuperação do índice de confiança dos consumidores, da dinâmica do turismo, “um bom Verão” (em termos de temperatura e de duração) e ainda o “efeito Euro 2016.” (Macauhub)

