Angola constrói mais 44 plataformas logísticas

Angola vai dispor de mais 44 plataformas logísticas urbanas, regionais, portuárias e transfronteiriças, incluindo centros de carga aérea nos principais aeroportos do país, anunciou na cidade do Huambo o ministro dos Transportes.

O ministro Augusto Tomás disse ser incontornável a execução da Rede Nacional de Plataformas Logísticas para o desenvolvimento da economia do país, assegurando a produção, armazenamento, consolidação e distribuição dos produtos no mercado.

O plano de construção de plataformas logísticas, que é tutelado pelo Ministério dos Transportes, foi já apresentado aos governos provinciais, empresários nacionais e estrangeiros para a sua execução, atendendo ao processo em curso de diversificação da economia, de acordo com a agência noticiosa Angop.

Ao discursar no encerramento da conferência sobre plataformas regionais, no Complexo Turístico da Chiva, arredores da cidade do Huambo, Augusto Tomás disse que a criação da Rede Nacional de Plataformas Logísticas vai incentivar o aparecimento de mais actividades produtivas nas regiões onde se localizam, sobretudo no interior do país, tendo em atenção que “a rede logística e de transportes assume-se como um factor de desenvolvimento.”

A conferência reuniu cerca de 250 participantes, entre quadros e técnicos das empresas públicas. (Macauhub)

