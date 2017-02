Dólar perde terreno em Angola em benefício do euro

O dólar dos Estados Unidos perdeu terreno para o euro em Angola devido ao facto de a banca comercial ter deixado de efectuar operações naquela moeda na sequência do afastamento dos bancos estrangeiros correspondentes que colocavam dólares nos bancos parceiros angolanos, disse o governador do Banco Nacional de Angola.

Valter Filipe, ao efectuar um balanço da visita de trabalho efectuada a França, precisou que as únicas entidades que ainda privilegiam Angola nas operações cambiais são as europeias, através do euro.

O governador disse ainda ser necessário informar as autoridades europeias sobre o trabalho que está a ser feito no sistema financeiro angolano, concretamente das medidas que estão a ser aplicadas no sentido de o adequar às normas e às boas práticas internacionais.

Relativamente aos encontros mantidos em França, Valter Filipe salientou a reunião com o Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI ou FATF na sigla em inglês), instituição internacional de carácter informal cuja acção centra-se na formulação de recomendações com vista à prevenção e repressão da lavagem de dinheiro, do financiamento do terrorismo, do confisco dos lucros do crime e da cooperação internacional nestas matérias.

“Não obstante Angola ter sido retirada da lista cinzenta do GAFI é necessário continuar a trabalhar para garantir que o país assim se manterá”, disse o governador, citado pelo Jornal de Angola.

Valter Filipe chegou a Paris na passada quarta-feira, dia 15 de Fevereiro, à frente de uma delegação que tinha por missão restabelecer a confiança das instituições francesas no sistema bancário angolano, para permitir que Angola faça parte da lista da equivalência da supervisão bancária do Banco Central Europeu. (Macauhub)

