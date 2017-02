Total adiciona 35 mil barris diários à produção de petróleo em Angola

A Total E&P Angola adicionou cerca de 35 milhões de barris ou 30 mil barris de petróleo por dia à produção do campo Dália, com o início na terceira semana de Janeiro de 2017 da produção do projecto “Dália Fase 2A”, informou em comunicado divulgado em Luanda a Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol).

O projecto “Dália Fase 2A” compreende quatro poços de enchimento ligados a uma Unidade Flutuante de Produção, Armazenamento e Descarga existente – a FPSO Dália.

A Total E&P Angola é o operador do Bloco 17 com uma participação de 40%, tendo como associadas a Statoil com 23,33%, a Esso Exploration Angola (Bloco 17) Limited com 20% e a BP Exploration (Angola) Ltd com 16,67% e a Sonangol com os restantes 40%.

O Bloco 17 fica situado na bacia do Congo e faz parte dos blocos de águas profundas, tendo da actividade exploratória resultado 17 descobertas comerciais e dois poços secos.

É neste bloco que se encontra o campo Girassol, a maior descoberta de reservas de petróleo na história de Total E&P em Angola. (Macauhub)

Compartilhe esta notícia:











Notícias relacionadas: