Mercado de acções de Angola atrai o interesse de 74 empresas

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) de Angola identificou, através do Programa de Preparação de Empresas para o Mercado de Acções (Propema), um grupo de 74 empresas tendo em vista o início deste segmento do mercado de captais, revelou o administrador executivo da entidade.

Ottoniel Santos disse em declarações recentes citadas pelo Jornal de Angola que o próximo passo será saber se as instituições identificadas reúnem o perfil exigido pelo mercado e pela “carta” de boas práticas de governação empresarial, um processo já iniciado e com dossiês de várias empresas.

O administrador revelou que o Propema teve a adesão de das referidas 74 empresas e acrescentou estarem os serviços da CMC a averiguar actualmente as que estão em condições, do ponto de vista da respectiva organização interna e estrutura de informação financeira, para fazerem parte o mercado accionista.

A selecção das primeiras empresas a terem as respectivas acções admitidas à cotação será desenvolvida pela Bolsa de Dívida e Valores de Angola (Bodiva), a avaliar pela sua “agilidade e proximidade” com os operadores e sob o acompanhamento da entidade supervisora do mercado, a CMC.

Ottoniel Santos garantiu que a CMC já criou a infra-estrutura legal necessário para o início do mercado accionista, faltando apenas “empresas em condições” para participar nas operações do mercado. (Macauhub)

Compartilhe esta notícia:











Notícias relacionadas: