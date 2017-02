Banco Mundial paga obras em estradas rurais em Moçambique

O Banco Mundial vai ceder 150 milhões de dólares a Moçambique para a construção e/ou reconstrução de estradas nas zonas rurais das províncias de Nampula e Zambézia, nas regiões norte e centro do país, respectivamente, anunciou o representante da instituição em Moçambique.

Mark Lundell justificou a decisão afirmando que o estado precário das estradas é apontado como um dos maiores constrangimentos à colocação de produtos agrícolas em outras zonas do país.

O representante do Banco Mundial disse ainda à estação emissora Rádio Moçambique que este projecto de construção e/ou reconstrução de estradas poderá ser alargado a outros distritos das províncias vizinhas de Nampula e Zambézia.

Mark Lundell falava à margem do lançamento do “Sustenta”, um projecto de gestão integrado de agricultura e recursos naturais, salientou o apoio concedido a Moçambique pela instituição que representa no âmbito do desenvolvimento rural.

Orçado em 224 milhões de dólares, financiados pelo Banco Mundial, o projecto “Sustenta” destina-se a incentivar a produção agrícola dos pequenos agricultores, estando estimado que venha a beneficiar mais de 700 mil pessoas. (Macauhub)

