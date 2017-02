Défice da balança comercial de São Tomé e Príncipe atinge 124,5 milhões de dólares em 2016

O défice da balança comercial de São Tomé e Príncipe atingiu 2863,9 mil milhões de dobras (124,5 milhões de dólares) em 2016, informou quinta-feira à macauhub em São Tomé o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O défice registado resultou, de acordo com a informação do INE, do facto de as importações terem atingido 134,6 milhões de dólares e as exportações não terem excedido 10,1 milhões de dólares.

Em termos comparativos, as importações contabilizadas em 2016 diminuíram em valor 14,3% e as importações cresceram 14,3%.

A taxa de cobertura das importações pelas exportações registou uma melhoria de um ponto percentual, ao ter passado de 6,5% em 2015 para 75% em 2016.

O arquipélago de São Tomé e Príncipe depende em mais de 80% de apoios externos para financiar o Orçamento de Estado, com despesas médias anuais estimadas em pouco mais de 150 milhões de dólares. (Macauhub)

