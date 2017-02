China State Grid lança OPA sobre brasileira CPFL Energia

O grupo China State Grid vai lançar uma Oferta Pública de Aquisição do restante capital da empresa brasileira CPFL Energia que ainda não controla nos termos de um plano para retirar as acções da cotação em bolsa, informou a CPFL Energia em comunicado ao mercado.

O grupo chinês, que em Janeiro passou a controlar 54,64% da CPFL Energia e a sua subsidiária CPFL Energia Renováveis tendo pago 17,36 mil milhões de reais (5,68 mil milhões de dólares), anunciou estar a oferecer 25,51 reais por cada acção ainda fora do seu controlo.

O plano do China State Grid irá fazer com que as acções da CPFL Energia deixem de estar cotadas nas bolsas de valores de Nova Iorque e de São Paulo, informou ainda a empresa brasileira no comunicado ao mercado.

A CPFL Energia é a principal produtora não estatal de electricidade do Brasil e a terceira maior do país, dispondo de uma quota de mercado de 14,3%, fornecendo energia eléctrica a milhões de pessoas e estando particularmente activa na produção de energia a partir de fontes renováveis.

Por seu turno, o grupo chinês, que já controla no Brasil uma rede de transmissão de energia eléctrica com cerca de 10 mil quilómetros, entrou no mercado brasileiro em 2010 tendo a sua subsidiária local ganho em Abril de 2016 um leilão para gerir duas novas linhas de transporte. (Macauhub)

