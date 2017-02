Portugal é o país mais livre em termos económicos de entre os oito de língua portuguesa

Portugal é o país de língua portuguesa mais bem classificado no Índice de Liberdade Económica da fundação norte-americana Heritage e Timor-Leste é aquele que se encontra no extremo oposto, de acordo com o relatório relativo a 2017 divulgado por aquela fundação.

Integrado no grupo dos países moderadamente livres, aliás o único do grupo de oito de língua portuguesa, Portugal caiu no entanto 2,5 pontos em relação à classificação obtida em 2016, apresentando agora 62,6 pontos e situando-se na 77.ª posição num conjunto de 180 países.

No grupo dos países pouco livres encontram-se Cabo Verde, na 116.ª posição com 56,9 pontos e uma quebra anual de 9,6 pontos, Guiné-Bissau na 119.ª posição com 56,1 pontos e uma melhoria de 4,3 pontos, São Tomé e Príncipe, na 124.ª posição com 55,4 pontos e uma quebra de 1,3 pontos e Brasil, na 140.ª posição com 52,9 pontos e uma quebra anual de 3,6 pontos.

Por último surge o grupo dos países reprimidos, em que se encontram Moçambique na 158.ª posição com 49,9 pontos e uma quebra anual de 3,3 pontos, Angola na 165.ª posição com 48,5 pontos e uma quebra de 0,4 pontos e, por último, Timor-Leste na 173.ª posição com 46,3 pontos e uma melhoria de 0,5 pontos.

Esta lista apresenta nos cinco primeiros lugares Hong Kong, com 89,8 pontos, Singapura (88,6 pontos), Nova Zelândia (83,7), Suíça (81,5) e Austrália (81 pontos), os únicos países que fazem parte do grupo das nações livres em termos económicos. (Macauhub)

