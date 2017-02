Macau debate com Fukien e Guangdong iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”

O Chefe do Executivo de Macau, Chui Sai On desloca-se a Fuzhou e Cantão entre 22 e 24 do corrente mês para estudar com os governos de Fukien e de Guangdong a futura cooperação e participação conjunta na iniciativa do governo central da China «Uma Faixa, Uma Rota».

Trata-se do primeiro passo de uma série de outras iniciativas que o governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) vai realizar no sentido de participar formalmente nas iniciativas lançadas em 2013 pelo Presidente Xi Jinping da “Faixa Económica da Rota da Seda” e da “Rota Marítima de Seda do séc. XXI”, conhecidas por “Uma Faixa, Uma Rota.”

A RAEM pretende, de acordo com um comunicado oficial, empenhar-se, especialmente, na cooperação com as províncias de Guangdong e Fukien, entre outras, para criar a zona de grande baía Guangdong, Hong Kong e Macau e reforçar a cooperação com a ilha de Hengqin e com Nansha, Qianhai e Pingtan, bem como com outras plataformas de cooperação da zona experimental de comércio livre.

O projecto “Uma Faixa, uma Rota” visa a promoção do desenvolvimento estratégico e da prosperidade económica e financeira das nações que se encontram ao longo do percurso abrangido pela rota. (Macauhub)

