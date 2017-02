FMI revê em alta para 2,8% previsão de crescimento económico de Macau em 2017

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reviu em alta de 0,2% para 2,8% a previsão de crescimento económico de Macau para 2017, de acordo com um relatório publicado quarta-feira em Washington que contém as conclusões relativas à consulta efectuada ao abrigo do Artigo IV (http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/02/14/PR1748-Macao-IMF-Executive-Board-Concludes-2016-Article-IV-Consultation).

A equipa do FMI que durante 12 dias permaneceu no território concluiu que a situação económica da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) está em recuperação e antecipou que a economia irá crescer de forma estável “de um dígito inferior para médio.”

O FMI reconhece no seu relatório que Macau não tem dívida pública, antes uma reserva financeira de grande dimensão e que os activos líquidos atingiam 280% do Produto Interno Bruto no final de 2015, pelo que “este cenário continuará a apoiar a RAEM a atingir os objectivos de evolução do modelo de economia para um modelo mais moderno e diversificado.”

Os técnicos do FMI, que permaneceram em Macau de 3 a 14 de Novembro de 2016, reafirmaram o seu apoio ao sistema de articulação da taxa de câmbio entre a pataca e o dólar de Hong Kong e confirmaram a importância deste sistema para Macau e adiantaram que o êxito do sistema deve-se à aplicação de uma série de políticas necessárias de apoio – uma reserva cambial forte, um sistema bancário flexível com capitais suficientes, uma política financeira pública prudente e um mercado flexível em termos de recursos humanos.

O FMI elogiou, ainda, a RAEM por possuir um sector financeiro estável e competente, revelador de um mecanismo de supervisão prudente, sendo os indicadores de estabilidade financeira relacionados com a qualidade dos activos, proveitos e liquidez muito fortes.

Macau tem ainda capacidade para controlar os impactos de uma contracção económica, a taxa de crédito malparado ou vencido a mais de 90 dias mantém-se em cerca de 0,1% do crédito concedido e o sector do turismo manifesta bom desempenho. (Macauhub)

Compartilhe esta notícia:











Notícias relacionadas: