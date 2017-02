Espanha apoia Angola com uma linha de crédito de 75 milhões de euros

O governo de Espanha abriu uma linha de crédito de 75 milhões de euros a favor de Angola a ser disponibilizada através da Companhia Espanhola de Financiamento e Desenvolvimento (Cofides), anunciou quarta-feira em Luanda a presidente do Instituto de Fomento Empresarial (IFE) de Angola.

Dalva Ringote Allen disse que a linha de crédito dá prioridade aos sectores dos transportes, processamento de alimentos e agro-indústria, logística, minas e actividade extractiva, indústria de materiais de construção, indústria têxtil, calçados e petroquímica.

A presidente do IFE que usava da palavra num encontro de trabalho para apresentação da linha de crédito adiantou que aqueles sectores enquadram-se na visão estratégica do governo angolano de promoção de fontes alternativas de financiamento viáveis para o sector empresarial privado nacional.

Dalva Ringote Allen, citada pela agência noticiosa Angop, informou que o acordo de cooperação entre o IFE e a Cofides vai vigorar até ao ano de 2019, correspondendo a um horizonte temporal de curto prazo, que permitirá às empresas estruturarem projectos sólidos de parcerias que garantem condições para o processo de transferência de tecnologias e criação de bens transaccionáveis.

O Instituto de Fomento Empresarial (IFE) é um órgão de administração indirecta do Estado, tutelado pelo Ministério da Economia, que tem por missão executar as políticas e estratégias de fomento empresarial privado nacional e estrangeiro, assumindo assim a execução prática das tarefas previamente definidas pelo governo.

A Cofides é uma empresa espanhola, propriedade do Estado espanhol em conjunto com um grupo de quatro bancos comerciais, que gere dois fundos fiduciários do Estado, tendo sido criada para apoiar o investimento espanhol no exterior e co-financiar projectos através de linhas de crédito abertas em conjunto com instituições financeiras multilaterais. (Macauhub)

