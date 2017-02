Banco Mundial financia programa agrícola em Moçambique

O Banco Mundial vai financiar o programa governamental moçambicano “Sustenta”, que se destina a incentivar a produção agrícola dos pequenos agricultores e que se estima venha a beneficiar mais de 700 mil pessoas, anunciou terça-feira o ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural.

O ministro Celso Correia disse também que o acesso ao financiamento no montante de 224 milhões de dólares vai permitir aumentar o rendimento das famílias rurais, ao fazer com que a produtividade agrícola aumente e que os produtores passem a ter acesso aos mercados.

O projecto vai abranger numa fase inicial as províncias da Zambézia, no centro do país, e Nampula, no norte, criando um mecanismo de financiamento de factores de produção a taxa de juro zero.

O ministro disse ainda que ao abrigo deste programa o governo pretende recuperar 240 hectares de regadio e recuperar infra-estruturas que são importantes para a prática agrícola naquelas duas províncias.

“A nossa expectativa é que este investimento nas famílias possa trazer resultados mais acelerados no combate à pobreza”, concluiu o ministro, avançando que o projecto vai ser lançado oficialmente sexta-feira, em Nampula. (Macauhub)

