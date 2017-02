Angola inicia pagamento de atrasados em Fevereiro

As empresas de direito angolano começam este mês a receber os pagamentos do Estado atrasados desde 2014, no âmbito do programa de regularização aprovado pelo governo, informou quarta-feira em Luanda o Ministério das Finanças de Angola.

No comunicado, o secretário de Estado do Tesouro, Mário Nascimento, anuncia a retoma da regularização de pagamentos atrasados de 2014 a 2016 com empresas de direito angolano “ainda este mês”, no quadro de uma estratégia aprovada a 09 de Fevereiro em reunião conjunta das comissões Económica e para a Economia Real do Conselho de Ministros.

A informação acrescenta que o objectivo passa por “gerar alguma liquidez aos operadores económicos”, “sem perder de vista todo um esforço no sentido de combater a inflação”, com o Ministério das Finanças a dar prioridade às ordens de saque “que por razões de tesouraria não foram regularizadas entre aquele período.”

Esta prioridade recai sobretudo em sectores mais sensíveis e estratégicos, como a saúde, educação e infra-estruturas, projectos em execução no quadro do Programa de Investimentos Públicos. (Macauhub)

