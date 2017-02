Lucapa Diamond Co. descobre o segundo maior diamante alguma vez encontrado em Angola

A Lucapa Diamond Company descobriu o segundo maior diamante alguma vez encontrado em Angola, uma pedra com 277 quilates (55,4 gramas) e de grande qualidade, informou a empresa australiana em comunicado ao mercado.

A 4 de Fevereiro de 2016 os australianos da Lucapa Diamond Company anunciaram a descoberta de um diamante com 404 quilates na mina de Lulo, província de Lunda, em Angola, o maior alguma vez encontrado no país.

A empresa australiana, que explora a concessão do Lulo em parceria com a estatal Empresa Nacional de Diamantes de Angola (Endiama), com 32% e a empresa privada angolana Rosas & Pétalas com 28%, informou igualmente ter o diamante agora encontrado sido o sétimo com mais de 100 quilates descoberto na concessão.

Este diamante foi encontrado na sequência da instalação de uma unidade de processamento de materiais baseada numa tecnologia avançada de transmissão de Raios-X, sendo que a sua descoberta permitiu amortizar totalmente o investimento realizado, ainda de acordo com o comunicado.

O diamante de 404 quilates descoberto em 2016 foi vendido por 16 milhões de dólares, tendo sido adquirido pela De Grisogono SA, empresa detida pelo empresário Sindika Dokolo. (Macauhub)

Compartilhe esta notícia:











Notícias relacionadas: