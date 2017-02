Economia de Portugal cresce 1,4% em 2016

A economia portuguesa cresceu 1,4% em 2016, taxa que representa uma quebra de duas décimas de ponto percentual relativamente à de 1,6% registada em 2015, informou terça-feira em Lisboa o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O crescimento registado é, aliás, inferior a todas as previsões do governo, à excepção da incluída na proposta de lei de Orçamento do Estado para 2017, com 1,2%, depois de anteriores previsões de 2,4% em Agosto de 2015, de 2,1% no Orçamento de Estado para 2016, em Outubro de 2015 e de 1,8% após negociações com a Comissão Europeia.

O INE informou ainda que o contributo da procura interna para a variação do Produto Interno Bruto diminuiu, reflectindo a redução do investimento e, em menor grau, a desaceleração do consumo privado, tendo a procura externa líquida apresentado um contributo significativamente menos negativo do que em 2015.

O PIB português registou no quarto trimestre de 2016 um aumento em volume de 1,9%, contra uma variação de 1,6% no terceiro trimestre, celebração que resultou do aumento do contributo da procura interna, observando-se uma recuperação do investimento e um crescimento mais intenso do consumo privado.

O contributo da procura externa líquida foi negativo, contrariamente ao observado no trimestre anterior, reflectindo a aceleração mais acentuada das importações de bens e serviços do que a das exportações. (Macauhub)

