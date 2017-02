Angola manterá défices orçamentais entre 2017 e 2021, EIU

O défice orçamental de Angola deverá manter-se relativamente elevado no período entre 2017 e 2021, baixando no entanto para valores compreendidos entre 5,6% do Produto Interno Bruto este ano e 4,3% no último ano do intervalo, depois de se ter situado em 6,6% em 2016, de acordo com a Economist Intelligence (EIU).

A ocorrência destes défices fica a dever-se à continuada baixa dos preços do petróleo, o principal produto de exportação de Angola, com a EIU a afirmar que tenderão a descer com a passagem dos anos em análise devido a uma menor pressão no sentido da realização de despesa pública.

O crescimento económico continuará a estar baseado na evolução da produção e dos preços do petróleo, uma vez que as iniciativas no sentido da diversificação económica têm apenas um efeito diminuto em termos globais, pelo que o crescimento médio no período 2017/2021 será de apenas 2,8%, taxa que compara com a de 4,1% registada no período de 2012 a 2016.

A EIU adianta no relatório sobre a economia angolana obtido pela Macauhub que embora a taxa de inflação tenha tendência a abrandar depois dos valores elevados registados em 2016, a redução dos subsídios aos combustíveis e a desvalorização da moeda face às principais divisas fará com que se mantenha elevada, embora desacelerando para 22,4% em 2017, para atingir 7,7% em 2021.

A moeda angolana deverá continuar a sofrer desvalorizações devido à falta de divisas decorrente da continuada baixa dos preços do petróleo, mantendo-se elevado o afastamento entre as taxas de câmbio oficiais e os preços praticados nos mercados paralelos.

A balança corrente de Angola, adianta a EIU, deverá manter-se deficitária no período 2017/2021, seguindo “grosso modo” a evolução dos preços do barril de petróleo, situando-se numa média de 6,5% do Produto Interno Bruto. (Macauhub)

