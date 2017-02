Jovens de Macau estudam inovação empresarial em Portugal

Uma delegação composta principalmente por representantes de associações juvenis de Macau está a efectuar uma visita a centros de inovação empresarial em Portugal antecipando a criação em Macau do Centro de Inovação e Empreendedorismo Juvenil da China e dos Países da Língua Portuguesa, informou a Direcção dos Serviços de Economia.

A delegação, que é composta por 22 pessoas, efectuará visitas de estudo a diversos centros de incubação e de inovação empresarial que permitirão, além de aprofundar o conhecimento sobre o modo de operação e o rumo de desenvolvimento das instituições de inovação e empreendedorismo de Portugal, que Macau possa intensificar a comunicação com os respectivos organismos e estabelecer um sistema de ligação, de modo a coordenar bem os trabalhos preparatórios relativos à instalação em Macau do Centro de Inovação e Empreendedorismo Juvenil da China e dos Países de Língua Portuguesa.

Fazem parte da delegação representantes do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central em Macau e dos dois centros de criação de negócios para os jovens, respectivamente, nas Áreas de Nansha e Hengqin da Zona-piloto de Comércio Livre da China (Guangdong), de forma a reforçar o intercâmbio dos jovens de Macau, do interior da China e de Hong Kong no aspecto de inovação e empreendedorismo.

Durante a visita, que tendo-se iniciado segunda-feira decorre até dia 17 de Fevereiro, os representantes de associações juvenis de Macau irão partilhar com organismos relevantes de Portugal situações sobre as pequenas e médias empresas e o empreendedorismo juvenil de Macau, bem como estudar as oportunidades e a direcção da futura cooperação dos dois lados.

A criação em Macau do Centro de Inovação e Empreendedorismo Juvenil da China e dos Países da Língua Portuguesa foi uma das medidas anunciadas pelo primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, no sentido de apoiar Macau aquando da realização em Outubro de 2016 da 5.ª Conferência Ministerial do Fórum de Macau. (Macauhub)

