Banco de Moçambique introduz nova taxa de juro de referência

O Banco de Moçambique decidiu introduzir uma nova taxa de juro no mercado monetário interbancário, com efeito a partir de 15 de Abril próximo, designada por taxa de política monetária, anunciou segunda-feira em Maputo o governador Rogério Zandamela.

A introdução desta nova taxa de referência, que será utilizada pelo banco central para a regulação de liquidez no mercado monetário interbancário, visa reforçar o mecanismo de formação das taxas de juro no mercado como um todo e tornar esse processo mais transparente e consentâneo com as boas práticas internacionais, ainda de acordo com o governador.

O Banco de Moçambique dispõe actualmente de duas taxas de juro através das quais intervêm naquele mercado que são a de facilidade permanente de cedência de liquidez, sendo esta a taxa que os bancos têm de pagar para se financiarem junto do banco central e a de facilidade permanente de depósitos, que remunera os fundos depositados no banco central.

Rogério Zandamela disse que estas duas taxas vão continuar em vigor e que a nova taxa flutuará no intervalo compreendido entre as duas primeiras, no decurso de um encontro com a imprensa para dar a conhecer as principais medidas saídas da reunião da Comissão de Política Monetária do Banco de Moçambique.

A referida comissão decidiu manter as taxas de juro de facilidade permanente de cedência de liquidez em 23,25% e a permanente de depósitos em 16,25% e intervir no mercado a fim de assegurar o cumprimento da base monetária estabelecida para Março de 2017 em 96 506 milhões de meticais.

O comunicado divulgado pelo banco central adianta que foi ainda decidido introduzir o princípio de taxa de câmbio de referência única, a partir de 3 de Abril de 2017, que resulta da taxa de câmbio média aplicada pelos bancos nas operações com os clientes.

O Banco de Moçambique introduziu no final de 2016 uma medida que obriga os bancos comerciais a reportar três vezes ao dia as respectivas taxas de câmbio.(Macahub)

