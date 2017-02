Standard & Poor’s mantém notação de risco de Angola em “B”

A agência de notação financeira Standard & Poor’s manteve a notação de risco de Angola em “B” e perspectivou uma evolução negativa para os próximos 18 meses não obstante a provável subida dos preços do barril de petróleo, de acordo com uma nota enviada aos investidores.

A notação de risco “B” indica que a entidade emissora tem capacidade para honrar as suas obrigações financeiras mas condições económicas e financeiras adversas deverão muito provavelmente ter uma implicação directa na capacidade ou vontade em honrar aquelas obrigações.

No documento, a agência salienta que a economia de Angola poderá ter crescido 0,5% em 2016 e acelerar este ano para 1,4%, números que são insuficientes para que possa alterar a perspectiva da evolução.

“A perspectiva negativa reflecte a preocupação sobre os défices externo e orçamental demasiadamente elevados, que podem exceder as nossas actuais previsões, especialmente se o governo aumentar as despesas mais rapidamente do que a subida nas receitas petrolíferas”, escrevem os analistas.

A Standard & Poor’s reviu também a perspectiva para o défice orçamental do ano passado, antecipando agora uma ligeira melhoria, de 5,5% para 5%, “devido a um controlo da despesa mais forte” do que o antecipado em Agosto de 2016.

O défice para 2017, que o governo angolano prevê ficar em 5%, tem margem para “acomodar as despesas relacionadas com as eleições de Agosto”, mas estes valores deverão ir descendo para cerca de 2% até ao final de 2020, segundo a S&P. (Macauhub)

