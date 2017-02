Economia de Macau contrai-se menos do que o previsto em 2016

Pouco mais de um mês após o restabelecimento de relações diplomáticas entre São Tomé e Príncipe e a República Popular da China, a cooperação chinesa começa a chegar ao arquipélago, num processo visto como de importância estratégica por analistas do relacionamento sino-africana.

Desde a semana passada, ao abrigo do acordo bilateral no sector da saúde assinado logo depois do restabelecimento, em Dezembro de 2016, de relações diplomáticas entre os dois países, uma equipa médica chinesa está a trabalhar em centros hospitalares do arquipélago. … Mais