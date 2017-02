Macau e Hong Kong cooperam na captação de investimento estrangeiro

Macau e Hong Kong, em cooperação com a província de Guangdong, vão continuar a cooperar na captação de investimento no estrangeiro e criar em simultâneo um mecanismo de contacto permanente, de acordo com as decisões saídas de uma reunião realizada quinta-feira em Hong Kong.

O grupo de trabalho para a promoção da cooperação económica entre Hong Kong e Macau decidiu ainda estudar as oportunidades trazidas pela conclusão da ponte Hong Kong/Zhuhai/Macau, fortalecendo ainda mais a plataforma de cooperação turística Guangdong/Hong Kong/Macau.

Macau e Hong Kong decidiram também reforçar a divulgação junto do sector turístico estrangeiro das atracções do itinerário da viagem Guangdong/Hong Kong/Macau, promovendo o desenvolvimento turístico de “uma viagem várias paragens” na região.

No que se refere às convenções e exposições, os dois territórios vão continuar a realizar acções promocionais conjuntas nos mercados estrangeiros no sentido de promover as características e vantagens de convenções e exposições dos dois lados, atraindo mais entidades estrangeiras a realizarem convenções e exposições na região.

O grupo de trabalho, criado na 9.ª reunião de alto nível de cooperação entre Hong Kong e Macau realizada em 2016, visa promover o desenvolvimento económico e comercial das duas cidades, impulsionando a optimização do ambiente de investimento dos dois lados e aproveitando as oportunidades trazidas pela conclusão da ponte Hong Kong/Zhuhai/Macau. (Macauhub)

