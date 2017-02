Equipa médica da China em São Tomé e Príncipe para prestar cuidados de saúde

Uma equipa médica da China encontra-se desde quinta-feira em São Tomé e Príncipe para prestar cuidados de saúde nos centros hospitalares do arquipélago, anunciou o chefe da missão chinesa, Wang Jun Quiang.

Jun Quiang disse ao Macauhub tratar-se “da primeira missão médica chinesa que surge no quadro de um acordo bilateral no sector da saúde”, na sequência do restabelecimento a 26 de Dezembro ultimo, de relações diplomáticas entre a República Popular da China e São Tomé e Príncipe, em detrimento de Taiwan.

A equipa chinesa é composta por “especialistas nas áreas de cardiologia, estomatologia, dermatologia, cirurgia geral e alguns enfermeiros,” disse Quiang, tendo sublinhado que “este grupo terá uma missão de seis meses” em São Tomé e Príncipe.

Além de prestação de serviços no maior centro hospitalar de São Tomé, “Ayres de Menezes”, a equipa chinesa dará ainda assistência nos outros centros de saúde do arquipélago, acrescentou Jun.

O sector da saúde, em parceria com agricultura, energia e infra-estruturas, são as prioridades no processo de definição das áreas para o programa quadro de cooperação, cuja assinatura prevê-se para breve bem como a abertura de representações por embaixadas, em Pequim e em São Tomé.

Dias antes do restabelecimento de relações diplomáticas com Pequim, o governo de São Tomé cortou unilateralmente as relações com Taiwan que cooperava com o arquipélago nas mesmas áreas com um apoio monetário estimado em mais de 16 milhões de dólares anuais. (Macauhub)

