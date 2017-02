Banco Nacional de Angola garante divisas à banca comercial

O Banco Nacional de Angola (BNA) vai continuar em 2017 a garantir a cedência de divisas aos bancos comerciais, afirmou o governador do central central numa reunião realizada em Luanda, em que tranquilizou o mercado quanto à procura de moeda estrangeira.

Valter Filipe, ao discursar na primeira reunião do Conselho Consultivo do BNA, acrescentou que as prioridades no que respeita à cedência de divisas centram-se no pagamento das importações de que o país necessita e adiantou haver estabilidade a nível nacional relativamente a produtos alimentares, medicamentos e matérias-primas.

“Entendemos que os grandes agregados monetários e fiscais têm sido bem controlados e isso dá uma certa estabilidade ao mercado, que aponta para um melhor controlo, quer nos preços dos produtos, quer da própria inflação”, disse o governador, citado pelo Jornal de Angola.

A reunião do Conselho Consultivo, órgão que se pronuncia sobre relatórios e contas, actuações, funções e visão da política monetária e cambial do Banco Nacional de Angola, serviu para partilhar o Plano de Adequação do Sistema Financeiro angolano, elaborar o plano da política monetária e cambial, bem como a política de supervisão.

O governador disse ainda que o BNA tem como desafios para 2017 o reforço da supervisão bancária efectiva, adequada aos padrões internacionais, bem como o reforço da prevenção e combate ao branqueamento de capitais, contando neste último actuação com o apoio técnico do Tesouro dos Estados Unidos da América.

“Devemos criar um ambiente de credibilidade e de confiança no sector, para que se volte a restabelecer as relações com a banca correspondente e voltemos a exercer operações em dólares e adquirir os mesmos para financiar a economia”, disse Valter Filipe, ao explicar por que razão são estas medidas necessárias para Angola. (Macauhub)

Compartilhe esta notícia:











Notícias relacionadas: