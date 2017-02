Comércio entre a China e países de língua portuguesa cai pelo segundo ano consecutivo

O valor das trocas comerciais entre a China e os países de língua portuguesa diminuiu em 2016 pelo segundo ano consecutivo, ao atingir 90 874 milhões de dólares, com uma contracção homóloga de 7,72%, de acordo com dados oficiais divulgados pelo Fórum de Macau.

Em 2015, o valor do comércio entre a China e os oito países de língua portuguesa ascendeu a 98 474 milhões de dólares, valor que representou uma quebra de 25,73% relativamente aos 132 581 milhões de dólares registados em 2014.

As trocas comerciais registadas em 2016 entre a China e o Brasil ascenderam a 67 567 milhões de dólares (-5,91% em termos homólogos), com a China a ter exportado para o Brasil produtos no valor de 22 162 milhões de dólares (-19,20%) e a ter importado bens no valor de 45 404 milhões de dólares (+2,31%).

Com Angola, país que surge em segundo lugar em termos de valor, o comércio bilateral com a China atingiu 15 579 milhões de dólares (-20,94%), com as empresas angolanas a terem exportado bens, fundamentalmente petróleo, no valor de 13 818 milhões de dólares (-13,54%) e a terem importado mercadorias cujo valor ascendeu a 1761 milhões de dólares (-52,69%).

De salientar que as trocas comercias da China com Angola e com o Brasil, no montante de 83 146 milhões de dólares, representaram 91,5% do total, tendo a China registado um défice comercial com estes dois países no montante de 35 299 milhões de dólares.

Portugal comerciou com a China produtos no valor de 5617 milhões de dólares ((+28,54%), com importações portuguesas de produtos chineses no valor de 4037 milhões de dólares (+39,30%) e exportações no valor de 1580 milhões de dólares (+7,36%).

O comércio bilateral entre a China e Moçambique ascendeu a 1859 milhões de dólares (-22,29%), tendo a China exportado para aquele país bens no valor de 1379 milhões de dólares (-28,19%) e importado bens cujo valor atingiu 479 milhões de dólares (+6,17%).

As trocas comerciais entre a China e os restantes países de língua portuguesa – Cabo Verde, Guiné-Bissau, Timor-Leste e São Tomé e Príncipe – ascendeu a 249 milhões de dólares. (Macauhub)

Compartilhe esta notícia:











Notícias relacionadas: