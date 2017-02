Banco de Poupança e Crédito de Angola aumenta capital social

O estatal Banco de Poupança e Crédito (BPC) vai aumentar o capital social através da entrada de 67 500 milhões de kwanzas (405 milhões de dólares) em dinheiro fresco a ser obtido através da emissão de Obrigações do Tesouro, de acordo com um decreto presidencial.

O decreto autoriza a emissão especial de Obrigações do Tesouro em Moeda Nacional a favor do Banco de Poupança e Crédito, “de maneira a possibilitar que o mesmo cumpra na plenitude a missão para o qual foi criado.”

O valor da emissão, lê-se no mesmo documento, será entregue “directamente ao BPC, pelo valor facial, sem desconto, como aumento de capital, desta maneira potencializando os rácios prudenciais do banco e possibilitando assim a expansão das suas actividades de concessão de crédito.”

O presidente da Comissão Executiva do Banco de Poupança e Crédito, Zinho Baptista, anunciou em Janeiro passado que a instituição iria retomar a concessão de crédito à economia ao do primeiro trimestre de 2017.

O BPC anunciou em meados de 2015 a suspensão da concessão de crédito à economia, tendo sido na altura apresentadas como razões a redução de recursos devido à baixa do preço do petróleo no mercado internacional.

No referido período, o Estado passou a arrecadar menos receitas com a venda do petróleo e, por via disso, poucos fundos passaram a estar disponíveis no BPC, maior operador do Estado para emprestar às empresas e famílias e que apresenta a mais elevada taxa – 23% – de crédito malparado ou vencido a mais de 90 dias do sistema financeiro angolano.

O Banco de Poupança e Crédito tem como accionistas o Ministério das Finanças, em representação do Estado angolano, a Caixa de Segurança Social das Forças Armadas Angolanas e o Instituto Nacional de Segurança Social (INSS). (Macauhub)

