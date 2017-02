Sociedade portuária do Brasil negoceia com Zhuhai linha marítima directa

A Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) vai negociar com empresários da zona económica especial chinesa de Zhuhai o estabelecimento de uma ligação marítima directa entre esta cidade portuária e o porto da cidade de Vitória, capital do estado do Espírito Santo, informou uma associação do sector.

A Associação Brasileira das Entidades Portuárias e Hidroviárias informou no seu boletim relativo a Fevereiro corrente que uma delegação brasileira seguirá no próximo dia 11 para Zhuhai, a fim de apreciar com empresários daquela cidade a possibilidade de abertura da referida ligação marítima.

O presidente da Codesa, Luís Cláudio Santana Montenegro, que integra a delegação e que regressa ao Brasil dia 19 de Fevereiro, disse que os empresários de Zhuhai manifestaram grande interesse no porto de Vitória e acrescentou que “o interesse no estabelecimento de uma ligação comercial directa é mútuo.”

Santana Montenegro adiantou que o interesse chinês em estabelecer a ligação marítima surgiu na sequência da realização de obras de modernização no porto de Vitória bem como da dragagem do canal de acesso, “cujo atraso fez com que tenhamos perdido navios para outros portos.”

A delegação brasileira que visitará Zhuhai integra um representante do Terminal de Vila Velha, infra-estrutura portuária que movimenta contentores e carga geral. (Macauhub)

