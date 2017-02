Companhia de seguros de Angola lança Responsabilidade Civil do Transportador

A ENSA – Seguros de Angola lançou um produto denominado “Responsabilidade Civil do Transportador”, que se destina a cobrir as indemnizações a quem esteja legalmente obrigado a pagar devido à perda de mercadoria ou à destruição do meio que a transporta, anunciou no Lobito o presidente da companhia.

Manuel Gonçalves disse que este seguro cobre ainda as despesas com a limpeza e impacto ambiental, com custos judiciais de foro criminal (inclusive do motorista) e civil, além de honorários com advogados, de acordo com a agência noticiosa Angop.

De entre as coberturas que o produto oferece há a salientar também a responsabilidade extra-contratual por danos corporais ou materiais causados a terceiros e danos a terceiros causados pela mercadoria no acto de carga, transporte e descarga.

Manuel Gonçalves disse que a escolha do lançamento do seguro Responsabilidade Civil do Transportador naquela cidade deve-se à importância que o corredor do Lobito representa para a economia angolana e para aquela região da África Austral.

Entre as principais infra-estruturas que integram o Corredor do Lobito destacam-se o porto comercial do Lobito, caminho-de-ferro de Benguela, aeroporto internacional da Catumbela e os aeroportos provinciais do Huambo, Cuito e Luena. (Macauhub)

