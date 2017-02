Serviço de cabotagem em Moçambique com início no 1.º semestre

O serviço de cabotagem em Moçambique deverá iniciar-se ainda no primeiro semestre do ano, estando o governo a criar condições para que isso aconteça, garantiu o ministro dos Transportes e Comunicações, em declarações proferidas quarta-feira.

“Dentro de 10 dias vamos manter encontros com três empresas que já apresentaram as respectivas propostas e que estão actualmente a discutir com a Transmarítima os pormenores relativos ao desenvolvimento do serviço de cabotagem”, sublinhou Carlos Mesquita, citado pela agência noticiosa AIM.

O ministro salientou que o início da actividade de cabotagem vai permitir reduzir assimetrias em termos de competitividade e beneficiar as populações ao favorecer a redução dos preços das mercadorias.

Permitirá igualmente recuperar alguns portos secundários e terciários, “o que terá implicações directas no desenvolvimento local”, disse ainda Carlos Mesquita.

A Empresa Moçambicana de Transporte Marítimo e Fluvial (Transmarítima) está à procura de um parceiro privado que lhe permita operar os serviços de, cabendo ao sócio privado “a operação, gestão, manutenção e desenvolvimento do serviço de cabotagem por sua própria conta e risco.”

Detida pelo Estado moçambicano, a Transmarítima está “quase moribunda”, escreveu o matutino Notícias, de Maputo, operando apenas com pequenas embarcações no transporte de passageiros e mercadorias ao longo da costa, devido a dificuldades técnicas e financeiras. (Macauhub)

