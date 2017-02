Bolsa de Valores de Angola movimenta 2190 milhões de dólares em títulos em 2016

A Bolsa da Dívida e Valores de Angola (Bodiva) registou a negociação de títulos no valor de 365 mil milhões de kwanzas em 2016, o equivalente a 2190 milhões de dólares, três vezes e meia o montante negociado em 2015, anunciou quinta-feira em Luanda o presidente do Conselho Executivo da instituição.

Patrício Vilar adiantou que o valor das transacções de títulos em 2015 ascendeu a 104 mil milhões de kwanzas (624 milhões de dólares) e defendeu a necessidade de se proceder ao lançamento de novos segmentos, caso do accionista, para tornar o mercado de bolsa em Angola “cada vez mais atractivo.”

O presidente do Conselho Executivo da Bodiva salientou que as negociações registadas nos dois últimos meses de 2016 atingiram um valor mensal de 60 mil milhões de kwanzas (360 milhões de dólares), que compara com 180 milhões no período homólogo de 2015.

Os Bilhetes de Tesouro (BT) são os títulos mais procurados na Bolsa, nomeadamente pelos bancos comerciais e pelas empresas, superando as Obrigações do Tesouro, por apresentarem taxas de juro mais elevadas, entre 23% e 24% e terem maturidades mais curtas.

“O Mercado de Títulos de Tesouros (MBTT) é o mais atractivo, porque o Estado tem procurado financiar-se no curto prazo mas creio que com o Plano Anual de Endividamento, apresentado recentemente pelo Ministério das Finanças, será invertida esta tendência e teremos maior número de emissões de prazos mais longos, caso das Obrigações do Tesouro”, disse Patrício Vilar.

Os bancos de Fomento Angola, Angolano de Investimento, Standard Bank, BIC e o de Poupança e Crédito, bem como algumas empresas, são os membros que operam na bolsa, além de duas sociedades de corretagem.

A negociação de títulos na bolsa de Angola é apresentada em tempo real no endereço http://www.bodiva.ao/informação-de-mercado/cotações/em-tempo-real/. (Macauhub)

