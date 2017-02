Receita dos casinos de Macau cresce 3,1% em Janeiro

A receita bruta dos casinos de Macau atingiu 19 255 milhões de patacas (2406 milhões de dólares), valor que representa uma variação percentual de +3,1% em termos homólogos, a segunda mais baixa desde Agosto de 2016, informou a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos.

A variação percentual homóloga de +1,1% registada em Agosto de 2016 representou o fim de uma série de 26 meses consecutivos (iniciada em Junho de 2014) em que as receitas dos jogos de fortuna e azar apresentaram quebras homólogas, que oscilaram entre um máximo de -48,6% em Fevereiro de 2015 e de -0,1% em Fevereiro de 2016.

Em 2016, as receitas do jogo em casino em Macau atingiram 223 210 milhões de patacas (27 901 milhões de dólares), montante que representa uma contracção de 3,3% relativamente ao valor contabilizado em 2015, com 230 840 milhões de patacas.

No final de 2016 havia em Macau 38 casinos das seis concessionárias, sendo 20 da Sociedade de Jogos de Macau, 6 da Galaxy Casino, 5 da Venetian Macau, 4 da Melco Crown Jogos (Macau), 2 da Wynn Resorts (Macau) e 1 da MGM Grand Paradise, que dispunham de 6304 mesas e 15 769 máquinas de jogos.

Nos próximos dois anos deverão abrir três novos complexos turísticos com casino no Cotai, zona de aterros entre as ilhas de Coloane e Taipa.(Macauhub)

