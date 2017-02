FIDA apoia pequenos agricultores de Moçambique

O Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou a política do governo de Moçambique de pagar empréstimos bilaterais e multilaterais e de falhar no pagamento da dívida comercial relacionada com dois mil milhões de dólares em “dívidas escondidas”, informou o boletim informativo África Monitor

O boletim, citando um anúncio divulgado recentemente em Washington, adiantou que a retoma do financiamento a Moçambique é possível ao … Mais