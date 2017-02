Dívida pública de Portugal aumenta 9,5 mil milhões de euros em 2016

A dívida pública de Portugal situou-se em 241,8 mil milhões de euros no final de 2016, valor que representa um aumento de 9,5 mil milhões de euros relativamente ao contabilizado no final de 2015, anunciou o Banco de Portugal em comunicado divulgado quarta-feira em Lisboa.

O banco central informou que para o aumento da dívida pública “contribuíram as emissões líquidas de títulos (11,2 mil milhões de euros), com destaque para as emissões de Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável (OTRV), um novo instrumento de dívida pública que permitiu captar cerca de 3,5 mil milhões de euros de aplicações das famílias.”

Adicionalmente observou-se um aumento das emissões de certificados do tesouro, também subscritos pelas famílias, num total de 3,4 mil milhões de euros.

O aumento da dívida pública em 2016, de acordo com o Banco de Portugal, foi superior às necessidades de financiamento das administrações públicas, o que permitiu uma acumulação de depósitos de cerca de 4000 milhões de euros.

“Deste modo, o aumento da dívida pública líquida de depósitos foi de aproximadamente 5,5 mil milhões de euros em 2016, totalizando 223,8 mil milhões de euros no final do ano”, precisou o comunicado do banco central português. (Macauhub)

