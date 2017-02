Banco Nacional de Angola mantém taxas de juro de referência

O Banco Nacional de Angola decidiu manter inalteradas as taxas de juro de referência, caso da Taxa BNA que continuou a ser de 16%, de acordo com as mais recentes decisões da Comissão de Política Monetária da instituição.

A mesma comissão decidiu igualmente manter em 20% a taxa de juro da facilidade permanente de cedência de liquidez e a de facilidade permanente de absorção de liquidez a sete dias em 7,25%.

Os membros da Comissão de Política Monetária analisaram os principais indicadores da economia de Angola ao longo de Dezembro, tendo constatado um aumento ligeiro do Índice de Preços no Consumidor em termos mensais, o que fez com que a taxa de inflação de 2016 tenha atingido 41,95%.

O crédito à economia registou um aumento de 1,62% em Dezembro, tendo o concedido ao governo central diminuído 2,68%, enquanto os depósitos governamentais aumentaram 14,52%.

A banca comercial adquiriu em Dezembro divisas no montante de 1947 milhões de dólares, dos quais 1486 milhões ao Banco Nacional de Angola e o remanescente aos respectivos clientes.

A taxa média de câmbio do kwanza face ao dólar manteve-se inalterada em 165,90 kwanzas, informou ainda o banco central angolano. (Macauhub)

Compartilhe esta notícia:











Notícias relacionadas: