Portugal concede mais de 4000 vistos dourados desde 2012

Portugal concedeu 4202 vistos dourados desde a criação do regime de Autorização de Residência para Actividade de Investimento (ARI), tendo cidadãos da China e do Brasil sido os principais beneficiários, de acordo com dados divulgado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

O regime, que foi em 2012, permitiu a entrega de autorizações de residência a dois estrangeiros nesse mesmo ano, a 494 em 2013, a 1526 em 2014, a 766 em 2015 e 1414 em 2016.

O SEF informou ainda que por nacionalidades a China surge em primeiro lugar, com 3050 autorizações de residência, seguida do Brasil com 247, Rússia (148), África do Sul (137) e Líbano (72).

Este regime, que visa a captação de investimento, permitiu igualmente que 6637 estrangeiros passassem a ter uma autorização de residência ao abrigo da reunião familiar.

O investimento resultante dos vistos dourados concedidos totaliza 2,5 mil milhões de euros, dos quais cerca de 251 milhões de euros foram obtidos através de transferência de capital e 2,3 mil milhões através da aquisição de bens imóveis.

O regime de Autorização de Residência para Actividade de Investimento (ARI), em vigor desde 8 de Outubro de 2012, permite que cidadãos nacionais de Estados terceiros possam obter uma autorização de residência temporária para actividade de investimento com a dispensa de visto de residência para entrar em território português. (Macauhub)

