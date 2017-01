Empresa de Moçambique prepara exportação de limões para o Dubai

A Jacarandá Agricultura Norte, Lda. vai iniciar a plantação de limoeiros para posterior exportação dos limões para o Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, informou o gerente da empresa, Abílio João Chipupure.

A empresa vai numa preparar numa primeira fase 10 hectares nos terrenos de que dispõe em Erati, província de Nampula, para aí plantar limoeiros, área que poderá vir a ser expandida caso o negócio de exportação de limões se venha a revelar rentável.

Abílio João Chipupure adiantou que o contracto a ser assinado com o importador do Dubai está praticamente concluído, faltando apenas acertar pormenores técnicos, como as modalidades de empacotamento e de envio do produto.

A Jacarandá Agrícola Norte, Lda. é uma empresa constituída com capitais da América do Sul que, desde 2010, se dedica à produção da banana no distrito de Eráti, numa área de 50 hectares.

Em 2016, o governo distrital concedeu mais 100 hectares à empresa, que neles desenvolve outras actividades, como sejam a produção de milho e de soja para ração animal e criação de animais e onde pretende, a prazo, construir uma unidade para o processamento de carnes.

A empresa iniciou em 2010 a plantação de banana naquele distrito, produto que tem como destinos o Médio Oriente, Europa e alguns países africanos. (Macauhub)

