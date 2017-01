Banco de Moçambique orienta política monetária para crescimento económico de 5,5% em 2017

O Banco de Moçambique vai orientar a política monetária ao longo de 2017 numa direcção que permita salvaguardar os objectivos da estabilidade macroeconómica e financeira e garantir um crescimento económico de 5,5% e uma taxa de inflação que não exceda 14%, afirmou o governador quarta-feira na Matola.

Rogério Zandamela disse que, além de coordenar a política monetária e fiscal, o banco central irá continuar a fazer “tudo o que nos compete para a retoma do programa com o Fundo Monetário Internacional (FMI), condição para o retorno dos fluxos de capital bilateral, multilateral e privado.”

No decurso da 41.ª reunião do Conselho Consultivo do banco, o governador adiantou que o banco continuará atento e vigilante à evolução do sector financeiro, reforçando a supervisão prudencial através de inspecções tanto internas como externas.

Segundo o governador, citado pela agência noticiosa AIM, foi na sequência desse objectivo que o BM instruiu as instituições de crédito para, a partir de Março próximo, passarem a publicar, com periodicidade trimestral, informação sobre os respectivos níveis de solvabilidade e de liquidez.

O 41º Conselho Consultivo do banco tem a duração de três dias e vai, entre várias matérias, apreciar assuntos de interesse relevante para as actividades do banco e para a economia nacional, questões organizacionais e de funcionamento do banco bem como fazer o balanço das actividades e programar acções futuras, entre outros temas.

Os primeiros dois dias do encontro estão reservados a discussão de temas de carácter interno e o terceiro e último dia (sexta-feira) será aberto ao debate público com o tema – Desafios da Modernização do Regime de Política Monetária: O Caso do Banco de Moçambique. (Macauhub)

