FMI afirma que economia de Angola estagnou em 2016

A economia de Angola estagnou em 2016, com o sector petrolífero a ter crescido 0,8% e o sector não petrolífero a ter-se contraído 0,4%, de acordo com as previsões incluídas num documento do Fundo Monetário Internacional (FMI) relativo à consulta realizada em 2016 ao abrigo do Artigo IV.

O documento reconhece que o choque do preço do petróleo que se iniciou em 2014 reduziu de forma considerável as receitas fiscais e as exportações e adianta que a estagnação económica em 2016 ficou a dever-se fundamentalmente a contracção do sector não petrolífero, pressionado no sentido negativo pela indústria, construção civil e serviços.

“A produção industrial, apesar do potencial de substituição das importações, foi limitada pela escassez de matérias-primas importadas devido à disponibilidade

limitada de divisas”, pode ler-se no documento.

O conselho de administração do FMI reconheceu na avaliação que efectuou os esforços desenvolvidos pelo governo de Angola no sentido de tomar medidas para mitigar o choque petrolífero mas salientou ser necessária a adopção de medidas adicionais para estabilizar as condições macroeconómicas, abordar de forma mais contundente a dependência do petróleo e diversificar a economia.

Os membros do conselho de administração do FMI acolheram com agrado as medidas recentes tomadas pelo banco central para apertar as condições de liquidez, mas consideraram necessário um reforço do quadro de política monetária para melhor ancorar as expectativas de inflação e facilitar a transição para uma maior flexibilidade cambial.

Destacaram ainda a necessidade de preservar a saúde do sector bancário e manifestaram apoiar aos esforços das autoridades para reforçar os quadros de supervisão bancária e salientaram a necessidade de abordar os efeitos da perda de relações de correspondência bancária em dólares. (Macauhub)

