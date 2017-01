EUA vão apoiar Banco Nacional de Angola a melhorar supervisão bancária

O Banco Nacional de Angola deverá receber este ano apoio das autoridades dos Estados Unidos para melhorar a supervisão bancária e prevenir o branqueamento de capitais, afirmou o governador Valter Filipe em cerimónia ocorrida terça-feira em Luanda.

O governador, ao discursar no acto que assinalou o quadragésimo aniversário da entrada em circulação do kwanza, que em 1977 substituiu o escudo português, disse que o apoio mencionado é fundamental para que os bancos angolanos possam “resgatar a sua reputação junto dos bancos correspondentes” e, com isso, voltar a ter acesso a divisas.

Valter Filipe disse ainda ter estado em Outubro de 2016 nos Estados Unidos e “dos contactos que mantivemos e que temos continuado a manter deduzo que este anos vamos ter apoio do Tesouro americano”, de acordo com a agência noticiosa Lusa.

Falando especificamente do kwanza, o governador do banco central angolano disse tratar-se de uma ferramenta fundamental para apoiar a economia do país, que se encontra num processo de diversificação.

O governador sublinhou que ao BNA, enquanto banco emissor e responsável pela preservação do valor da moeda nacional, cabe a responsabilidade da garantia da estabilidade do valor da moeda, que tem como funções intrínsecas ser um meio de troca, de pagamento e de reserva de valor. (Macauhub)

Compartilhe esta notícia:











Notícias relacionadas: