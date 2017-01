China State Grid conclui compra de participação na brasileira CPFL Energia

O grupo estatal China State Grid concluiu a compra de uma participação de 54,64% na empresa brasileira de energia eléctrica CPFL Energia, pela qual pagou 14,19 mil milhões de reais (4,5 mil milhões de dólares), de acordo com comunicados separados emitidos terça-feira.

O grupo, que já controla no Brasil uma rede de transmissão de energia eléctrica com cerca de 10 mil quilómetros, entrou no mercado brasileiro em 2010 tendo a sua subsidiária local ganhou em Abril de 2016 um leilão para gerir duas novas linhas de transporte.

A CPFL Energia é a principal produtora não estatal de electricidade do Brasil e a terceira maior do país, dispondo de uma quota de mercado de 14,3%, fornecendo energia eléctrica a milhões de pessoas e estando particularmente activa na produção de energia a partir de fontes renováveis.

A CPFL “tem investido fortemente no mercado de energia eléctrica brasileiro, tendo adquirido um total de 14 linhas de transmissão de energia, que fornecem electricidade aos estados brasileiros de São Paulo e Rio de Janeiro”, pode ler-se num dos comunicados.

O grupo chinês informou no comunicado que distribui que pretende com esta aquisição aumentar consideravelmente a sua cobertura no mercado brasileiro nos sectores de “transmissão e distribuição” e, sobretudo, na geração de electricidade a partir de energias renováveis. (Macauhub)

