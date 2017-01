Macau recebe cerca de 31 milhões de visitantes em 2016

Macau recebeu 30,95 milhões de visitantes em 2016, número que representa um acréscimo de 0,8% comparativamente ao registado em 2015, informaram informam os Serviços de Estatística e Censos.

O somatório dos visitantes da China continental (20,45 milhões), de Hong Kong (6,41 milhões) e de Taiwan (1,07 milhões) representou 90% do total registado ao longo do ano, a que se seguiram por ordem decrescente de número de visitantes a Coreia do Sul com 662 mil pessoas, o Japão com 300 mil e os Estados Unidos com 190 mil.

Os maiores aumentos percentuais registados em 2016 ocorreram com os visitantes da Coreia do Sul (+19,5%), de Taiwan (+8,8%) e do Japão (+6,5%), de acordo com os dados divulgados pelos Serviços de Estatística e Censos.

Os visitantes permaneceram em Macau por um período médio de 1,2 dias, ou seja, mais 0,1 dias face ao ano 2015.

Em Dezembro Macau recebeu 2,81 milhões de visitantes, um acréscimo anual de 6,8% e mensal de 8,7%, que permaneceram no território por um período médio de 1,2 dias, idêntico ao registado no mês homólogo de 2015. (Macauhub)

