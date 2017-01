Preços em Macau aumentam 2,37% em 2016

Os países de língua portuguesa deverão ser as “estrelas” do crescimento económico em 2017 em África, continente em que está previsto haver uma recuperação ligeira, de acordo com as mais recentes previsões económicas de instituições internacionais.

O relatório “Situação Económica Mundial e Perspectivas 2017”, divulgado na semana passada pela Divisão de Análise e Política de Desenvolvimento do Departamento de Assuntos Económicos e Sociais da ONU, prevê que São Tomé e Príncipe registará o crescimento do Produto Interno Bruto mais elevado entre os países de língua portuguesa – 5,5%, a par de Moçambique. … Mais