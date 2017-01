União Europeia apoia agricultura de São Tomé e Príncipe

As contas públicas angolanas mantêm-se sob pressão, apesar de melhorias no mercado petrolífero e dos esforços de diversificação económica, com o financiamento da China a manter-se fonte essencial de financiamento, de acordo com o economista angolano Alves da Rocha.

Falando a 13 de Janeiro em Lisboa numa conferência organizada pelo Africa Monitor Intelligence e Fundação AIP, o economista da Universidade Católica de Angola sublinhou que as taxas de crescimento do PIB previstas até 2022 são “baixas”, quando comparadas com o período de 2002-2008 – a “mini-idade de ouro do crescimento da economia angolana”, 11% de taxa média anual – e que as receitas do Estado continuarão sob pressão no período. … Mais