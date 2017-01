Excedente da balança comercial de Angola aumenta no 3.º trimestre de 2016

O excedente da balança comercial de Angola no terceiro trimestre de 2016 ascendeu a 5451 milhões de dólares, número que compara com os 4154 milhões de dólares contabilizados no segundo trimestre, informou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os dados divulgados pelo INE (http://www.ine.gov.ao/) indicam que entre Julho e Setembro Angola exportou bens no valor de 8468 milhões de dólares, um acréscimo de 14,5% relativamente ao valor apurado no trimestre anterior e importou mercadorias cujo valor ascendeu a 3016 milhões de dólares.

Em termos homólogos, isto é, comparando o terceiro trimestre de 2015 com o mesmo período de três meses de 2015, verifica-se que as exportações aumentaram 32,5% e as importações 19,4%.

Entre Julho e Setembro do ano as exportações angolanas foram constituídas 94% por combustíveis e as principais importações foram de máquinas, equipamentos e aparelhos, com 23,7%, produtos agrícolas com 10,5%, metais comuns com 9,8% e químicos com 8,6%.

Os principais parceiros das exportações durante o terceiro trimestre foram a China com 40%, Índia com 7,7%, Estados Unidos com 6,1%, Taiwan com 4,8% e França com 4,2%.

Os principais parceiros das importações para Angola foram Portugal com 14,8%, Estados Unidos com 12,6%, China com 12,4%, Noruega com 6,00% e África do Sul com 5,8%. (Macauhub)

